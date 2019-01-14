Москва, 14 января, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Действия американцев, продвигающих на Украине автокефалию, ясны и очевидны. Их задача — создание антироссийской «православной церкви Украины», вписанной в новую структуру «оси нео-Ватикана» — удобной для внешнего управлений системы, включающей собственно Ватикан, православный Фанар и суннитско-мусульманский Islamic Sacred State. Но почему те политические церковные силы в России, которым стоило бы противостоять враждебным замыслам, демонстрируют столь очевидную слабость и беспомощность? В своей статье это обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей

До сих пор очевидно превалирующая в российской политике тенденция встраивания в Запад приводит к идеям о необходимости «снижать геополитическую напряженность» (как выразился Алексей Кудрин). По существу это означает отказ от самостоятельной политики и сдачу всех приобретений, полученных на этом пути. Поскольку в сторону такого «согласия» с западными партнерами, по-видимому, склоняются многие высокопоставленные российские политики, постольку и РПЦ как институт оказывается в двусмысленном положении.

Невозможно долго противостоять тому, что искренне любишь, а искренняя любовь к Западу прорывается в российской политике, несмотря на всю патриотическую риторику. Так что и светскую власть, и Церковь в России «западные партнеры» ловят на одном и том же приеме — на расхождении между патриотической риторикой и неготовностью отстаивать собственные утверждения на деле. Какие действия и высказывания представителей РПЦ подтверждают такое предположение?

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