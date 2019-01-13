Дамаск, 13 января, 2019, 13:20 — ИА Регнум. 1262 беженца вернулись на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) за минувшие сутки с территорий иностранных государств. Об этом 13 января сообщает информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, размещённый на сайте Минобороны России.

Беженцы

Больше всего мирных жителей вернулись в САР из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 820 человек, из них женщин — 246, детей — 418. Через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» вернулись 442 человека, из них женщин — 133, детей — 225.

Всего с территорий иностранных государств в Сирию с 18 июля 2018 года вернулось 96 898 мирных жителей.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 1 января 2019 г. в 45 государствах мира находятся 6 676 636 официально зарегистрированных сирийских беженцев, из них женщин — 2 002 991 человек, детей — 3 405 084 человека.

По предварительным оценкам, захотели вернуться на родину 1 712 264 сирийца из десяти стран мира.

Внутри САР на места постоянного проживания вернулись за минувшие сутки 237 граждан Сирии.

С конца сентября 2015 года в места постоянного проживания вернулись 1 270 991 внутренних переселенцев.

Пункты приёма и размещения беженцев действуют в 412-ти населённых пунктах Сирии.

Также за прошедшие сутки восстановлено пять жилых домов, хлебопекарня и промышленное предприятие. Возобновлена работа завода по производству электрооборудования на 120 рабочих мест.

Кроме того, в течение суток были проведены три гуманитарные операции по выдаче продовольствия нуждающимся жителям Сирии. Всего было выдано 6,49 тонны продуктов. Медицинская помощь за минувшие сутки была оказана 21 жителю САР, в том числе 16-ти детям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях нарушения режима прекращения огня в Сирии, зафиксированных за прошедшие сутки Минобороны России в рамках работы комиссии по примирению в Сирии.