Вашингтон, 13 января, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Популярный американский актёр Роберт Де Ниро заявил, что он не смог бы сыграть президента США Дональда Трампа, так как он не смог бы испытывать чувство сопереживания к своему персонажу в таком случае. Об этом актер рассказал 13 января в своем интервью газете Bild am Sonntag.

Цитата из к/ф «Комик». реж Тейлор Хэкфорд. 2016. США Роберт Де Ниро

По словам актера, он всегда находит что-то, что вызывает в нем чувство сопереживания при создании им какого-либо образа. Для этого 75-летний Де Ниро долго изучает своего будущего персонажа и старается рассмотреть его под разными углами.

Однако, как рассказал Де Ниро, в случае с действующим президентом США ему это не удается, хотя он и пытается найти что-то для сопереживания в Трампе каждый день.

«Трамп был и остается мне глубоко несимпатичным», — заявил актер и добавил, что ввиду данного обстоятельства он никогда бы не согласился на предложение сыграть Дональда Трампа.

Кроме этого актер назвал действующего президента США «совершенно аморальным» и «ужасным» человеком и заявил, что Трамп «представляет собой опасность как для США, так и для ценностей демократии».

Отметим, ранее президент США и 75-летний актер уже обменивались колкостями в адрес друг друга. При этом актер делал пародии на очень многих американских политиков, в том числе и из числа нынешней администрации президента США, исключая самого Дональда Трампа.