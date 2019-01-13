Калуга, 13 января, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати, который отмечается сегодня, 13 января.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

В обращении, опубликованном пресс-службой Городской думой Калуги, говорится: «Дорогие друзья! От имени депутатов Городской думы города Калуги поздравляю сотрудников периодических печатных и электронных изданий — журналистов, писателей, редакторов, корректоров, издателей, всех, кто обеспечивает выход книг, журналов, сборников, альманахов и газет на бумажных и цифровых страницах — с Днем российской печати!

Журналисты — непосредственные очевидцы и участники всех важнейших событий, которые происходят сегодня на калужской земле. Ежедневно, ежечасно, а порой и в режиме нон-стоп вы «рисуете» общую картину дня, сообщая информацию о самых разных событиях, представляя комментарии и мнения экспертов, аналитиков, руководителей властных структур, общественных организаций и, конечно, точку зрения обычных калужан на своих информационных ресурсах.

День за днем вы создаете летопись современной жизни Калуги и оставляете тем самым в ней свой след. Каждый из вас имеет свой жизненный и профессиональный опыт, свой творческий почерк. Каждый работает, сверяясь со своей совестью и разумом.

Выражаю признательность всем думающим журналистам, которые честно выполняют свой долг, сознают меру личной причастности к тому, что происходит в нашем обществе, отвечают за свое слово, сказанное в эфире, напечатанное в газете или на страницах интернет-изданий.

Искренне желаю вам успехов на журналистском поприще, объективности, остроты пера, свежести взглядов и новизны идей! Пусть ваше мастерство, профессионализм и талант приумножаются, а благополучие и тиражи изданий растут!

Глава городского самоуправления города Калуги

Александр Иванов».