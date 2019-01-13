Москва, 13 января, 2019, 11:33 — ИА Регнум. 13 января в Московском губернском театре состоится празднование дня рождения театра, которому 9 января исполнилось пять лет и церемония вручения премий «Золотой Мухин». Как сообщает портал «Театрал» со ссылкой на художественного руководителя театра, известного режиссера и актера Сергея Безрукова в честь юбилея будет присуждено беспрецедентное количество наград. Позолоченную статуэтку в виде дворника с метлой (отсыл к одному из первых и самых успешных спектаклей театра «Позолоченный Мухин» по пьесе Владимира Жеребцова «Памятник») получит и сам Сергей Безруков. На большое юбилейное шоу придут многочисленные друзья и поклонники театра. Руководство, как и полагается, подведет итоги прошедшей творческой пятилетки, а артисты в шуточной манере на сцене театра поздравят себя и всю московскую публику в первым юбилеем.

Геза Фараго. Театральная сцена

Губернский театр был образован в результате слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра им. Островского и Московского областного государственного Камерного театра. Художественный руководителем театра с первого дня — 9 января 2014 года — стал Сергей Безруков.