Гельзенкирхен, Германия, 13 января, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба «Шальке» Евгений Коноплянка намерен в скором будущем сменить свою клубную прописку, сообщает 13 января Sport Arena.

John Fischer Футбол

Согласно данным издания, причиной такого решения 29-летнего футболиста является то, что он недоволен своим нынешним положением в клубе. Также, как пишет источник, о скором уходе украинца из «Шальке» говорит также то, что Евгений Коноплянка начал сотрудничество с известным албанским агентом Фили Рамадани. Последний ведет дела таких игроков как Миралем Пьянич и Маркос Алонсо.

Отметим, как ранее сообщалось, 29-летний украинец и ещё несколько человек были выставлены руководством немецкой команды на трансфер после посещения ими ночного клуба, куда они пришли после матча группового этапа Лиги чемпионов их клуба с командой «Порту» (3:1 в пользу «Порту»).