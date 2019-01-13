Лас-Вегас, США, 13 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Женщина, подозреваемая в убийстве маникюрши из салона в Лас-Вегасе после спора о плате в $35, арестована федеральными властями в штате Аризона, сообщает NBC.

(сс) KlausHausmann В наручниках

21-летняя Кристал Уайпл отправлена под арест в связи со смертью 51-летней Нгок Нгуен. Происшествие имело место 29 декабря, после того, как клиентке салона был сделан маникюр, но ее кредитная карта не позволила оплатить счет в 35 долларов. Клиентка сказала, что пойдет к машине, чтобы найти другую форму оплаты, но вместо этого наехала на следовавшую за ней менеджера салона. Менеджер, Нгуен, была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. Украденная машина, за рулем которой, считается, и находилась клиентка, была найдена через несколько кварталов от места событий.

Полиция определила Уайпл как подозреваемую, фото женщины было обнародовано 3 января.