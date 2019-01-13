Стамфорд, США, 13 января, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Продажи персональных компьютеров (ПК) в 2018 году сократились на 1,3% по сравнению с 2017 годом, согласно отчёту консалтинговой компании Gartner.

За компьютером

Эксперты Gartner подвели итоги мировых продаж ПК в последнем квартале 2018 года. В четвёртом квартале 2018 года было продано 68,6 млн ПК, что на 4,3% меньше, чем в этом же квартале 2017 года. Всего за год было продано 259,4 млн ПК.

Аналитик Gartner Микако Китагава отметила, что на падение продаж ПК повлияла политическая и экономическая неопределённость в некоторых странах.

Также эксперты оценили доли компаний в мировых продажах. Больше всего ПК (доля рынка 24,2%) поставила китайская компания Lenovo. На втором месте по поставкам американская компания HP (22,4%), на третьем — ещё одна американская фирма Dell (15,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировые продажи смартфонов в третьем квартале 2018 года упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, по данным GSM Arena.