Оклахома-сити, США, 13 января, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» одержали победу над командой «Сан-Антонио Сперс» в регулярном чемпионате НБА, сообщает 13 января «Советский Спорт».

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Встреча проходила в Оклахома-Сити и завершилась с крупным преимуществом хозяев. Итоговый счет 122:112 (23:31, 28:29, 35:20, 36:32) в пользу «Оклахомы».

Самым результативным игроком у победителей стал Рассел Уэстбрук, который забросил 24 очка и сделал 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Пола Джорджа 18 очков и 10 подборов.

У их оппонентов самым результативным стал Марко Белинелли, набравший 24 очка. Ещё 18 очков на счету Демара Дерозана.

По итогам игры «Оклахома» с 68 очками при 42 играх находится на третьем месте западной конференции НБА, «Сан-Антонио» с 69 очками в 44 играх находится там же на седьмой строчке.