Москва, 13 января, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года в России может произойти рост цен на продовольственные товары. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

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По словам Вострикова, рост цен на продовольственные товары может подстегнуть совокупность факторов, главным среди которых, конечно, является увеличение налога на добавленную стоимость на 2% с 1 января 2019 года.

Напомним, что с 1 января 2019 года ставка НДС выросла с 18% до 20%.

Востриков пояснил, что повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на всей цепочки производства — стоимости сырья, оборудования, упаковки и прочего.

Таким образом, рост ставки НДС всего на 2% может привести к росту себестоимости продукции на 4−12%.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» напомнил, что НДС — это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поставщики будут вынуждены идти к своим партнерам в ритейл и договариваться об изменении цен в большую сторону.

Также Востриков подчеркнул, что увеличение ставки НДС — это не единственный фактор роста цен на продовольственные товары. Другим немаловажным фактором является декабрьское решение Банка России повысить ключевую ставку. Стоимость коммерческих кредитов возрастает, что неминуемо отразится на себестоимости продукции.

Ещё одним важным фактором является цена на горюче-смазочные материалы. От этого показателя зависят логистические затраты. Участники рынка до сих пор точно не знают, как долго продлится соглашение между крупными нефтяными компаниями и правительством о заморозке уровня цен на моторное топливо.