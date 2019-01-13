Сеул, 13 января, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai представила систему поддержки слабослышащих водителей. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

(сс) ejaugsburg Очки, воды, спрей

Новая технология Hyundai объединяет две системы, которые преобразуют звуки из внешней среды и салона автомобиля в визуальные (система Audio-Visual Conversion) и тактильные (Audio-Tactile Conversion) сигналы.

Системы, работающие на основе технологии искусственного интеллекта, распознают важные звуки из окружающей среды и отображают соответствующие сигналы на дисплее автомобиля или передают через вибрацию рулевого колеса. Эта технология позволит слабослышащим водителям, например, отреагировать на сирену проезжающей скорой помощи.

Hyundai опубликовала ролик с презентацией системы поддержки, в котором рассказывается о глухом водителе Дэхо Ли, работающем в службе такси в Сеуле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января на пресс-конференции в рамках выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представитель Toyota Джилл Пратт рассказал о системе поддержки водителей Guardian, разрабатываемой компанией. Эта система предоставляет водителю дополнительную информацию о ситуации на дороге, а в экстренных ситуациях может сработать как система беспилотного вождения.