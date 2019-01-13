США, 13 января, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтинг» победили команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 13 января Sport 24.

(сс) arctic_whirlwind Никита Кучеров

Встреча прошла на льду арены «Кибэк-центр» в Баффало и закончилась победой гостей со счетом 5:3.

Счет в матче открыли гости шайбой Брейдена Пойнта на 1-й минуте, на что хозяева ответили голом Сэма Райнхарата (6-я) и шайбой Тейджа Томпсона (20-я) и это позволило им первый период закончить со счетом 1:2 в свою пользу.

Во втором периоде все ограничилось шайбой игрока «Тампы» Ондржея Палата (28-я), с помощью которой хозяева сравняли во встрече счет.

Исход матча решился в третьем периоде, когда сначала Марко Сканделла вывел хозяев вперед в счете (46-я), а затем гости трижды поразили ворота «Баффало» и победили. Это сделали российский форвард «Тампы» Никита Кучеров (47-я), Стивен Стэмкос (55-я) и Райан Кэллахан (59-я).

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров также записал на свой счет две результативные передачи. Он продолжает быть первым в списке лучших бомбардиров НХЛ с 75 (22 шайбы + 53 голевые передачи) очками. Ещё один российский хоккеисты «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет одну результативную передачу.

По итогам матча «Тампа» лидирует в восточной конференции с 72 очками, «Баффало» там же с 52 очками на девятой строчке.