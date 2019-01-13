Волгоград, 13 января, 2019, 05:27 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в Волгограде погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Волгоградской области.

Пламя обои

Сообщается, что инцидент произошел вечером 12 января в Красноармейском районе. Огнем была охвачена площадь 30 квадратных метров. После ликвидации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время их личность не установлена. По предварительным данным, причиной пожара могла быть неисправность электропроводки в доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в частном доме в Нальчике произошел пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание через 20 минут после получения сообщения о пожаре. В результате пожара погибла женщина.