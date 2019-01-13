Волгоград, 13 января, 2019, 05:17 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Волгограде погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ области.

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Сообщается, что в Тракторозаводском районе автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком «Газель». В результате столкновения погибли три человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

Еще два человека получили травмы, их госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, ведется доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Хасавюртовском районе Дагестана столкнулись три автомобиля — Lada Priora, пассажирская «Газель» и грузовик «КамАЗ». В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили травмы.