Лондон, 13 января, 2019, 04:49 — ИА Регнум. В Лондоне был задержан один из лидеров британского движения «желтых жилетов», призывавший к ускоренному выходу страны из состава Евросоюза, сообщает телеканал Sky News.

(сс) Ella87 Желтые жилеты

По данным телеканала, задержанным является праворадикальный активист Джеймс Годдард. Его задержали в центре британской столицы по подозрению в нарушении общественного порядка 7 января. В тот день протестная группа, одетая в желтые жилеты, как и протестующие во Франции, оскорбляла депутата Анну Субри у здания парламента. Анна Субри является противником Brexit и выступает за проведение повторного референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала новую дату голосования по проекту соглашения с Евросоюзом о выходе страны из ЕС. По ее словам, голосование должно состояться 14 или 15 января. В настоящее время в британском парламенте идут дебаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не намерен пересматривать достигнутое с Терезой Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС. По его словам, у Соединенного Королевства выбор таков: либо принять соглашение, либо не принять.