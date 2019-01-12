Пекин, 13 января, 2019, 02:32 — ИА Регнум. На одной из угольных шахт китайского города Шэньму произошел обвал, сообщает агентство «Синьхуа».

(сс) hangela Уголь

Сообщается, что обвал произошел около 18:00 по местному времени (13:00 по московскому) на шахте «Байцзи». Под завалами оказалось около 20 шахтеров, на месте работают спасательные службы. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2018 года на шахте в китайском городе Чунцин из-за поломки крепежного механизма в шахту опрокинулась вагонетка. В результате инцидента погибли семеро шахтеров, еще трое получили ранения.