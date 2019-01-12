Москва, 13 января, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Призыв украинских властей к поэтапной отмене права вето в Совбезе ООН является очередной попыткой привлечения внимания. Так прокомментировал инициативу Киева член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Тwitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Затея Украины с поэтапной отменой права вето в СБ ООН не пройдет», — написал Пушков.

По словам сенатора, отмена права вето обрушит и без того хрупкую систему принятия решений в международной организации и парализует её работу. Киев же подобными заявлениями «сотрясает воздух», стремится привлечь внимание и подыграть нападкам на РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский постпред при ООН Владимир Ельченко отметил, что Киев выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН. С точки зрения властей Украины, возможность применения права вето не должен иметь постоянный член Совбеза, участвующий в конфликте.