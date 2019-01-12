Париж, 12 января, 2019, 23:56 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Ницца» и «Бордо» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

Yannick Стадион «Альянц Ривьера»

Единственный мяч на 16-й минуте забил молодой французский вингер Аллан Сен-Максимен, реализовав пенальти — 1:0.

Статистика матча («Ницца"/"Бордо»)

Удары 8/16

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 12/15

Поданные угловые 5/5

«Ницца» набрала 29 очков и поднялась на 6-ю позицию, временно сдвинув «Марсель». «Бордо» с 22-мя баллами остался на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ницца»: Бенитес, Атталь, Сарр, Эрей, Данте, Тамез, Сиприен, Макенго, Сен-Максимен, Сако, Сильвестре.

«Бордо»: Костиль, Кунде, йЙванович, Сабали, Пундже, Отавио, Плашил, Башич, Бриан, Карамо, Оджим.

Главный арбитр матча: Николя Рейнвилл.

Желтые карточки: Эрей — 22, Оджим — 26, Башич — 63, Кунде — 79, Атталь — 90+4.

Голы: Сен-Максимен (пен) 16 — 1:0.