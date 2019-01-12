«Ницца» одержала минимальную победу над «Бордо» в 20-м туре Лиги 1
Париж, 12 января, 2019, 23:56 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Ницца» и «Бордо» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.
Единственный мяч на 16-й минуте забил молодой французский вингер Аллан Сен-Максимен, реализовав пенальти — 1:0.
Статистика матча («Ницца"/"Бордо»)
Удары 8/16
Удары в створ ворот ¾
Процент владения мячом 49%/51%
Нарушения правил 12/15
Поданные угловые 5/5
«Ницца» набрала 29 очков и поднялась на 6-ю позицию, временно сдвинув «Марсель». «Бордо» с 22-мя баллами остался на 13-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Ницца»: Бенитес, Атталь, Сарр, Эрей, Данте, Тамез, Сиприен, Макенго, Сен-Максимен, Сако, Сильвестре.
«Бордо»: Костиль, Кунде, йЙванович, Сабали, Пундже, Отавио, Плашил, Башич, Бриан, Карамо, Оджим.
Главный арбитр матча: Николя Рейнвилл.
Желтые карточки: Эрей — 22, Оджим — 26, Башич — 63, Кунде — 79, Атталь — 90+4.
Голы: Сен-Максимен (пен) 16 — 1:0.