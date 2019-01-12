Вашингтон, 12 января, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Закон о переименовании Македонии, принятый 11 января парламентом страны, приветствуют власти США. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, слова которого обнародовала пресс-служба Госдепа.

Prince Roy Македония

«США приветствуют решение парламента Македонии», — заявил Помпео.

По его словам, лидеры Македонии, которые приняли необходимые для ратификации соглашения с Грецией поправки в конституцию, проявили «дальновидность и мудрость».

Он добавил, что благодаря принятому решению Македония в ближайшее время сможет занять «законное место в НАТО и ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января 2019 г. депутаты парламента Македонии утвердили законопроект о внесении поправок в конституцию, предусматривающих переименование страны в рамках соглашения с Грецией.

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