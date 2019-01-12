В Германии упал легкомоторный самолет, есть жертвы
Берлин, 12 января, 2019, 23:27 — ИА Регнум. В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на заявление полиции.
Легкомоторный самолет
ЧП произошло в субботу, 12 января, в немецкой коммуне Прётцель. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.
«В результате авиакатастрофы в коммуне Прётцель в федеральной земле Бранденбург в субботу днем погибли два человека», — передает вещатель.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
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