Берлин, 12 января, 2019, 23:27 — ИА Регнум. В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на заявление полиции.

Легкомоторный самолет

ЧП произошло в субботу, 12 января, в немецкой коммуне Прётцель. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

«В результате авиакатастрофы в коммуне Прётцель в федеральной земле Бранденбург в субботу днем погибли два человека», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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