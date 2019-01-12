Пекин, 12 января, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Китайский партийно-государственный лидер Си Цзиньпин лично провел и выступил на 3-м пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), сообщаетСиньхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

В своем выступлении глава партии и государства потребовал существенного укрепления партийного руководства, которое должно выйти на уровень «больших стратегических достижений», а также всестороннего ужесточения внутрипартийного контроля.

В центре выступления Си Цзиньпина находилась тема борьбы с коррупцией, достижения в которой он призвал максимально закрепить.