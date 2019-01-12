Фигурист Плющенко госпитализирован в Москве
Москва, 12 января, 2019, 22:57 — ИА Регнум. В Москве госпитализирован известный фигурист Евгений Плющенко. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
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Евгений Плющенко с сыном
По данным телеканала, спортсмен, жаловавшийся на сильные боли в спине, был доставлен в одну из больниц города 10 января.
Отмечается, что лечение фигурист Плющенко проходит в нейрохирургическом отделении.
Другие подробности пока неизвестны.
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