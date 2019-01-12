Москва, 12 января, 2019, 22:57 — ИА Регнум. В Москве госпитализирован известный фигурист Евгений Плющенко. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Luu Евгений Плющенко с сыном

По данным телеканала, спортсмен, жаловавшийся на сильные боли в спине, был доставлен в одну из больниц города 10 января.

Отмечается, что лечение фигурист Плющенко проходит в нейрохирургическом отделении.

Другие подробности пока неизвестны.

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