Пекин, 12 января, 2019, 22:41 — ИА Регнум. В Китае объявлено о ряде кадровых перестановок в государственных органах, сообщает 12 января Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Госсовета КНР.

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Прежний заместитель руководителя Государственной канцелярии Интернет-информации КНР Гао Сян получил назначение в Академию общественных наук КНР на должность вице-президента.

Со своих должностей ушли заместитель министра образования Ду Чжаньюань, заместитель председателя Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР Шэнь Ин и заместитель директора Государственного фонда естественных наук КНР Чжан Си.

О новых назначениях на эти посты пока не сообщается.