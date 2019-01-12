Париж, 12 января, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Во Франции во время акций протеста движения «жёлтых жилетов» были задержаны 240 человек. Об этом передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

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«Сотрудники полиции задержали 240 человек по всей Франции, 156 из них были задержаны в Париже», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста движения «жёлтых жилетов» проходят во Франции 12 января. По данным МВД страны, в мероприятиях принимают участие более 30 тыс. человек, недовольных социальной политикой властей.

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