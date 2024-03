Иерусалим, 12 января, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот на этой неделе заявил The New York Times, что Израиль обладает превосходством над Сирией как в воздухе, так и в сфере разведывательной деятельности. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Defence.gov Израильские ВВС

По словам Гади Айзенкота, Израиль имеет «полное разведывательное превосходство в этой области [Сирия]. У нас там полное воздушное превосходство. Мы проводим сильное сдерживание, и у нас есть юридические основания действовать [против иранских интересов в Сирии]».

Кроме этого, начальник генштаба ЦАХАЛ отметил, что давление Израиля на иранцев в Сирии вынуждает их переносить свои усилия в Ирак.

Израиль за последние несколько недель нанес уже два удара по территории Сирии, по окрестностям Дамаска. Первый удар был 25 декабря 2018 года. Второй — 11 января 2019 года. Несмотря на действия сирийской ПВО, цели ударов были достигнуты, объекты уничтожены.

Следует заметить, что сирийское ПВО сбивало только ракеты, а по их носителям, по самолетам израильских ВВС, не работала. Во время первого удара возможности сирийской ПВО были принудительно ограничены, т.к. израильские самолеты прикрывались двумя пассажирскими лайнерами, один из которых шел на посадку в Дамаске, а второй — в Бейруте.

Почему во время второй атаки, 11 января, сирийская ПВО не работала по самолетам, неизвестно. Тем более, после удара израильские истребители еще несколько часов находились в воздушном пространстве Ливана у сирийской границы.