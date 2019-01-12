Лондон, 12 января, 2019, 22:23 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Челси» и «Ньюкасл» на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «пенсионеров».

Alexdeangelis86 Стадион «Стэмфорд Бридж»

Первый мяч в дебюте матча забил испанский вингер «Педро» после передачи Давида Луиза — 1:0. Через 31 минуту Киран Кларк сравнял счет — 1:1. На 57-й минуте полузащитник сборной Бразилии Виллиан вывел лондонский коллектив вперед — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал Эден Азар.

Статистика матча («Челси"/"Ньюкасл»)

Удары 10/7

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 67%/33%

Нарушения правил 6/11

Поданные угловые 7/4

«Челси» набрал 47 очков и укрепился на 4-й позиции. «Ньюкасл» с 18-ю баллами остался на 18-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Кепа. Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луиз, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Педро, Виллиан.

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Ласселс, Ритчи, Лежен, Йедлин, Хайден, Перес, Атсу, Лонгстафф, Рондон.

Главный арбитр матча: Крис Кавана.

Желтые карточки: Ритчи — 24, Жоржиньо — 63.

Голы: Педро 9 — 1:0, Кларк 40 — 1:1, Виллиан 57 — 2:1.