Ленинградская область, 12 января, 2019, 21:45 — ИА Регнум. По факту гибели трёх человек в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ленинградской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января в Волосовском районе Ленинградской области на 92 км автодороги «Нарва» столкнулись два легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое маленьких детей.

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