Вашингтон, 12 января, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Сообщение репортёра газеты The Washington Post о «хаосе» в Белом доме из-за отсутствия стратегии по прекращению «шатдауна» не соответствует действительности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

geralt Твиттер Трампа

По его словам, в реальности в Белом доме никакого хаоса не наблюдается.

«В Белом доме практически никого, кроме меня, нет, — написал Трамп. — У меня есть план по шатдауну».

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что представителям Демократической партии для решения проблемы «шатдауна» в США необходимо приехать в Белый дом.

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