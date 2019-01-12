«Валенсия» отдала очки «Вальядолиду»
Мадрид, 12 января, 2019, 20:07 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Валенсия» и «Вальядолид» на стадионе «Месталья» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Единственный мяч «Валенсии» на 71-й минуте забил техничный испанский хавбэк Даниэль Парехо после передачи Карлоса Солера — 1:0. Через 11 минуты Рубен Алькараз вновь сделал счет равным — 1:1.
Статистика матча («Валенсия"/"Вальядолид»)
Удары 16/6
Удары в створ ворот 6/1
Процент владения мячом 63%/37%
Нарушения правил 15/17
Поданные угловые 5/0
«Валенсия» набрала 23 очка и временно укрепилась на 11-м месте. «Вальядолид» с 22-мя очками поднялся на 14-ю позицию.
Стартовые составы команд на матч:
«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Пиччини, Гарай, Солер, Парехо, Черышев, Васс, Мина, Родриго.
«Вальядолид»: Масип, Калеро, Кико, Мойяно, Начо, Алькараз, Суарес, Тухами, Кеко, Унал, Плано.
Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вильнуэва.
Желтые карточки: Плано — 13, Начо — 20, Унал — 37, Парехо — 64, Алькараз — 67, Калеро — 76.
Не забитые пенальти: Родриго — 54.
Голы: Парехо 71 — 1:0, Алькараз 82 — 1:1.