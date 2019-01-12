«Кардифф» и «Хаддерсфилд» завершили матч без забитых мячей
Лондон, 12 января, 2019, 19:55 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Кардифф» и «Хаддерсфилд» на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Кардифф"/"Хаддерсфилд»)
Удары 3/10
Удары в створ ворот 0/1
Процент владения мячом 37%/63%
Нарушения правил 8/10
Поданные угловые 3/10
«Кардифф» с 19-ю очками опустился на 17-е место в «зону вылета». «Хаддерсфилд» набрал 11 баллом и остался на последней строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Манга, Бамба, Артер, Гуннарссон, Мендез-Лаинг, Камараса, Холйетт, Патерсон.
«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Шиндлер, Хадергъонай, Дурм, Хогг, Биллинг, Притчард, Панчон, Мунье.
Главный арбитр матча: Ли Мейсон.
Желтые карточки: Шиндлер — 10, Артер — 33, Хойлетт — 71¸Беннетт — 82.