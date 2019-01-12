Лондон, 12 января, 2019, 19:55 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Кардифф» и «Хаддерсфилд» на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

joncandy Стадион «Кардифф Сити»

Статистика матча («Кардифф"/"Хаддерсфилд»)

Удары 3/10

Удары в створ ворот 0/1

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 8/10

Поданные угловые 3/10

«Кардифф» с 19-ю очками опустился на 17-е место в «зону вылета». «Хаддерсфилд» набрал 11 баллом и остался на последней строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Манга, Бамба, Артер, Гуннарссон, Мендез-Лаинг, Камараса, Холйетт, Патерсон.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Шиндлер, Хадергъонай, Дурм, Хогг, Биллинг, Притчард, Панчон, Мунье.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Желтые карточки: Шиндлер — 10, Артер — 33, Хойлетт — 71¸Беннетт — 82.