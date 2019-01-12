Белогорск, Амурская область, 12 января, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Информацию СМИ о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района Амурской области, которая будучи живой якобы была отправлена в морг, проверят следователи. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

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«Женщина 1956 года рождения (согласно публикации СМИ) по решению сотрудника полиции, посчитавшего ее мертвой, была направлена в морг г. Белогорска, где выяснилось, что она жива», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщину экстренно госпитализировали в реанимацию больницы, где она скончалась несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Отмечается, что действиям полицейского, принявшего решение отравить женщину в морг, дадут правовую оценку следователи.

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