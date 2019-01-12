Париж, 12 января, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Более 30 тыс. человек принимают участие в акциях протеста «жёлтых жилетов» в городах Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД страны.

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«Во Франции в манифестациях «жёлтых жилетов» участвуют 32 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 января во Франции проходят очередные акции протеста движения «жёлтых жилетов», недовольных социальной политикой властей. По всей стране для обеспечения безопасности были мобилизованы 80 тыс. полицейских и жандармов.

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