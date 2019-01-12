Калуга, 12 января, 2019, 18:07 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области женщина, будучи должностным лицом организации, в обязанности которой входили прием и сдача денежных средств и ведение кассовых операций, подозревается правоохранительными органами в присвоении казённых денег.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили 12 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, женщина имела кредитные обязательства перед различными банками на общую сумму порядка 500 тысяч рублей. При этом данная задолженность постоянно увеличивалась из-за штрафных санкций, так как были просрочены платежи.

По версии следствия, чтобы решить свои финансовые проблемы, женщина периодически брала из кассы организации наличные денежные средства, за счет которых осуществляла погашение личных кредитов. Чтобы скрыть факт недостачи, в преддверии инвентаризации женщина брала в долг у знакомых необходимую сумму, вносила в кассу, а после проверки изымала деньги обратно и возвращала тем лицам, у которых занимала.

В ходе следствия установлено, что в результате данных действий организации был причинен материальный ущерб на сумму более 320 тысяч рублей.

В настоящее время, материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата» направлены в суд.

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Напомним, согласно инкриминируемой растратчице статьи УК РФ, женщине, в частности грозит наказание сроком до шести лет лишения свободы.

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