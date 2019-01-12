Мадрид, 12 января, 2019, 17:43 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Леганес» и «Уэска» на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

Zarz Стадион «Мунисипаль де Бутарке»

Единственный мяч на 73-й минуте забил молодой марокканский форвард Юссеф Эн-Несери — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Хонатан Сильва.

Статистика матча («Леганес"/"Уэска»)

Удары 13/10

Удары в створ ворот 7/6

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 12/9

Поданные угловые 4/4

«Леганес», набрав 22 очка, поднялся на 13-ю строчку. «Уэска» с 11-ю баллами осталась на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Леганес»: Куэльяр, Бустинза, Сиовас, Омеру, Сильва, Ньом, Перес, Весга, Арнаис, Каррильо, Эн-Несери.

«Уэска»: Сантамариа, Пулидо, Акапо, Инсуа, Мирамон, Мелеро, Ривера, Мусто, Гомес, Кирога, Эрнандес.

Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.

Желтые карточки: Мелеро — 30, Сиовас — 35, Бустинза — 58, Сантамариа — 65, Пулидо — 67, Сильва — 89.

Голы: Эн-Несери 73 — 1:0.