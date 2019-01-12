Анкара, 12 января, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео последние события в Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщают дипломатические источники.

U.S. Department of State Майк Помпео и Мевлют Чавушоглу

«Собеседники (Чавушоглу и Помпео) обсудили последнюю ситуацию в Сирии», — отметили собеседники агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января 2019 г. глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу заявил, что военная операция Турции в Сирии не зависит от вывода войск США из арабской республики.

По его словам, Анкара не может ожидать, что США заберут все выданное ими курдским вооруженным формированиям оружие.

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