Нью-Йорк, США, 12 января, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Инцидент с арестом сотрудника китайской компании Huawei в Польше показывает различное отношение стран Евросоюза к китайскому технологическому гиганту. Об этом сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Издание отмечает, что администрация США оказывает на европейские страны давление с целью недопущения компании Huawei к развёртыванию систем связи пятого поколения (5G) в Европе. Часть стран Евросоюза, включая Великобританию, Францию, Германию и Норвегию выразила обеспокоенность по поводу использования оборудования китайской компании для сетей 5G. Но другие страны-участницы Евросоюза (Испания, Португалия и Венгрия) положительно относятся к участию Huawei в европейских проектах.

Специалист по кибербезопасности глава Cybersecurity Advisory and Research Group Соланж Гернаути сообщил Bloomberg, что Европе придётся сделать выбор между США и Китаем, так как Евросоюз не сможет развивать инфраструктуру связи в автономном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в Польше был задержан сотрудник компании Huawei по подозрению в шпионаже в пользу Китая.