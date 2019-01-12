Хасавюрт, Дагестан, 12 января, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Хасавюртовском районе Дагестана столкнулись три транспортных средства — легковой автомобиль «Лада Приора», пассажирская «Газель» и грузовик «КаМАЗ». Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе МВД России по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в субботу, 12 января, возле села Тотурбийкала. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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