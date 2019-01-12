Уфа, 12 января, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что его подопечные заслуживают более высокого места в РПЛ, нежели то, на котором команда находится сейчас. Его слова приводит 12 января пресс-служба «Уфы».

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"Сейчас мы с ребятами занимаем не те места (в чемпионате России), которое бы хотелось республике (Башкирии — прим. ред.), поэтому мы будем исправлять ситуацию», — заявил Газизов и добавил, что команда, по его мнению, начнет это делать уже с первой игры 18-го тура чемпионата России, в которой, как он уверен, «Уфа» победит.

Также главный тренер «Уфы» отметил, что одним из приоритетных направлений работы клуба является развитие детско-юношеского футбола, потому что это главная основа для команды.

Отметим, по итогам 17-ти туров РПЛ «Уфа» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. На первом месте — санкт-петербургский клуб «Зенит» с 34 очками.

Первая игра 18-го тура чемпионата России по футболу с участием «Уфы» состоится 3 марта, в ней уфимский клуб встретится с московской командой «Динамо».