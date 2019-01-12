Монако, 12 января, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Бывший французский полузащитник московского клуба «Динамо» Вильям Венкер, ныне играющий за турецкую команду «Антальяспор», перейдет в состав команды «Монако» на правах аренды, сообщает 12 января пресс-служба футбольного клуба из Монако.

Екатерина Лаут / soccer.ru Вильям Венкер

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. При этом, как говорится в сообщении пресс-службы «Монако», вначале клуб отказался от приобретения 30-летнего хавбека, так как во время медосмотра у игрока была выявлено повреждение левого голеностопа. Однако позднее руководство клуба пересмотрело свою позицию по данному вопросу, ввиду большого желания футболиста играть в составе «Монако».

Отметим, Вильям Венкер играл в составе московского «Динамо» в 2014 и 2015 годах. Также выступал за такие команды как «Рома», «Нант» и «Марсель». В текущем сезоне француз сыграл за «Антальяспор» семь матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.