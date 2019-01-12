Нальчик, 12 января, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о высокой лавиноопасности в горах Кавказа на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов, А. Котеночкин. 1980. СССР Лавина

В предупреждении сказано, что Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получило данные о том, что с период с 18:00 по московскому времени 12 января до 18:00 мск 13 января в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций высока, подчеркнули в МЧС.