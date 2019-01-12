Тула, 12 января, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Тульская область на этой неделе была в прицеле телекамер федеральных каналов. Город официально попрощался с проектом «Тула — Новогодняя столица России», передав снежинку, которая не тает, Рязани. Впрочем, обсуждали регион ЦФО не только по этому поводу.

Tularegion.ru Главная площадь Тулы

Туристы, «налетай»!

Тула вошла в десятку самых популярных туристических городов России по версии исследователей сервиса Tvil.ru. По данным областных властей, город в новогодние праздники посетили порядка 250 тысяч человек. Конечно, ключевую роль сыграл проект «Тула — Новогодняя столица России». Именно по этой причине городские отели и гостиницы были переполнены, а время бронирования увеличилось.

Tularegion.ru Новый год в Туле

Напомним, более 64 тысяч иногородних туристов и иностранцев приехали полюбоваться на новогоднюю столицу РФ. Гости прибыли из 51 региона России, а также из Белоруссии, Голландии, Португалии, Вьетнама, Китая, Германии, Израиля, Франции, Молдавии, Украины, Чехии, Бутана, Ливана и Казахстана.

Кстати, в Топ-10 туристических городов страны помимо Тулы вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж и Нижний Новгород.

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Впервые в соцмедиа

Очередной рейтинг, но теперь касающийся губернаторов. Глава Тульской области Алексей Дюмин впервые [в 2017 году он не был включен] вошел список руководителей регионов по цитируемости в социальных медиа, проще — соцсетях.

Компания «Медиалогия» определила Дюмина во вторую десятку списка самых упоминаемых российских губернаторов — 18 место. Позади тульский лидер оставил глав Тюменской и Нижегородской областей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской РеспубликиРамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отставки и назначения

Главный тульский госавтоинспектор — 55-летний Михаил Есаков подал в отставку. По данным региональных СМИ, полицейский принял такое решение по причине «достижения максимального возраста пребывания на службе». Напомним, Есаков занял кресло руководителя управления в августе 2013 года. До этого «гаишник» трудился в Рязанской области в должности заместителя начальника Управления ГИБДД.

Журналисты также вспомнили о том, что Михаил Есаков прибыл в Тулу после череды скандалов в областной дорожной полиции. Его предшественник Андрей Степаненко уволился из-за коррупционного скандала: следователи зафиксировали более 20 эпизодов взяток руководящими лицами госавтоинспекции за продажу «красивых номеров» и прием экзаменов без обучения в автошколе.

На первой оперативке в 2019 году губернатор Алексей Дюмин представил нового борца с коррупцией. Министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений возглавил Александр Бибиков, который ранее занимал пост председателя контрольного комитета Тульской области.

Tularegion.ru Александр Бибиков

Второе назначение коснулось инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору региона. Эту должность занял Павел Мусиенко, который ранее руководил ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области».

Рейд «сосулька»

Тульские многоквартирные дома «захватили» сосульки. Жители начали жаловаться, а власти вышли в рейд и не ограничились «словесным разбором полетов».

Только в одном Зареченском округе специалисты обошли 320 объектов, 49 из которых оказались с нарушениями, сообщают «Тульские известия».

Всего же по городу нашли 280 домов, где управляющие компании недобросовестно выполнили свой труд. В их адрес, по сообщениям управления по административно-техническому надзору, составили протоколы с административными правонарушениями. Штрафы за подобную провинность немалые — от 100 до 300 тысяч рублей.

Пряников станет еще больше

Тульский пряник — бренд с многолетними традициями. На этой неделе на кондитерской фабрике запустили новую поточно-механизированную линию по производству знаменитых тульских сладостей.

«Мощность новой линии составляет 1350 кг продукции в час. Общая стоимость инвестиций составила почти миллиард рублей. В результате реализации проекта будет дополнительно создано свыше 170 рабочих мест», — сказал исполнительный директор кондитерской фабрики «Ясная поляна» Денис Громов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Тульский пряник

Одна из новинок — пряник весом 45 гр. с различными вкусами: например, с корицей или марципаном. На открытии новой производственной линии побывал губернатор области Алексей Дюмин. Год назад глава региона подписал соглашение с инвестором. Сумма вложений оценивается в 900 млн рублей.

«Тульский пряник знают и любят не только по всей России, но и за ее пределами. Он включен в меню Аэрофлота, был символом Русского дома на Олимпийских играх в Корее, стал официальной сладостью Чемпионата мира по футболу. Спасибо вам за добросовестный труд», — сказал Алексей Дюмин.

Председатель совета директоров ООО «Объединенные кондитеры» Сергеем Носенко пообещал губернатору в 2019 году поднять зарплаты сотрудникам фабрики. Что же касается пользы для всей Тульской области, то бренд снова прогремит на весь мир, а налоговый сбор в областную казну вырастет.