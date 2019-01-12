Лондон, 12 января, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Учёные изучили рацион европейских стран в контексте сердечно-сосудистых заболеваний по заказу Всемирной организации здравоохранения. О результатах исследования сообщает газета Daily Mail.

(сс) Beko Узбекский плов

Издание опубликовало результаты работы группы учёных под руководством профессора Стефана Лорковски из Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия). Исследователи сопоставили данные о смертности в период с 1990 по 2016 год со «средним» рационом в различных странах Европы.

Учёные учитывали влияние диеты на возникновение таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как ожирение и высокое кровяное давление.

Результаты анализа собранных данных показали, что число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильной диетой, оказалось наивысшим в Узбекистане (394 случая на 100 тысяч человек). Также в десятке государств с самым высоким показателем смертности оказались другие страны, бывшие в составе СССР: Туркменистан, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан. Россия замкнула десятку с показателем в 291 случай на 100 тысяч человек.

Самое правильное питание, по мнению исследователей, оказалось в Испании (43 случая), Франции (46) и Нидерландах (52).

Исследователи отметили, что одной из главных проблем стало потребление большого количества продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что реализация нацпроекта «Здравоохранение» позволит снизить уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России на 24% к 2024 году.