Токио, 12 января, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Всемирно известному культовому японскому писателю и переводчику Харуки Мураками сегодня, 12 января, исполняется 70 лет.

Харуки Мураками

Произведения Мураками переведены на более, чем 50 языков мира и имеют массу почитателей как на родине писателя, в Японии, так и за её пределами. Автор более, чем десятка романов и сборников рассказов, наиболее известными из которых являются «Хроники заводной птицы» (1994−95), «Кафка на пляже» (2002) и «1Q84» (2009−10).

Прозу Мураками часто называют сюрреалистичной и меланхоличной. Сюжетам его произведений присущи темы одиночества и отчуждённости.

Мураками является блестящим переводчиком, он перевёл на японский произведения таких писателей, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Джон Ирвинг, Джером Сэлинджер, а также сказки Ван Альсбурга и Урсулы ле Гуин.

Кроме того, Мураками — автор документальной прозы, детских сказок и сборника эссе о джазовых исполнителях в двух томах.

Писатель является обладателем нескольких премий в области литературы, в том числе: Премии Франца Кафки, Всемирной премии фэнтези, а также Иерусалиской премии, вручаемой писателям, отстаивающим в своих произведениях свободу индивидуума в обществе.

Мураками не единожды был номинантом на Нобелевскую премию по литературе. В прошлом году писатель отказался номинироваться на альтернативную Нобелевскую премию, объяснив своё решение желанием сосредоточиться на написании книг вдали от внимания СМИ.