Стокгольм, 12 января, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Лидер шведской Партии Центра, Анни Лёоф, сообщила о том, что её партия готова поддержать отправленного ранее в отставку премьер-министра Швеции Стефана Лёвена на грядущем голосовании в риксдаге. Об этом 11 января сообщает шведский телевизионный канал SvT. Решение Лёоф означает, что в шведском парламенте образовалась коалиция, возглавляемая Социал-демократической партией Швеции (СДПШ), при поддержке Либеральной партии, Партии Зелёных и теперь Партии Центра. Это можно расценивать как значительный сдвиг во внутрипартийных переговорах, которые ведутся уже более четырёх месяцев. Лидеры указанных партий подписали соглашение, в котором оговорили подробности грядущего сотрудничества в правительстве.

(сс) sbamueller Риксдаг

Таким образом, ожидается, что на следующей неделе спикер шведского парламента, тальман Андреас Норлен выставит кандидатуру Стефана Лёфена, лидера СДПШ, на пост премьер-министра, и теперь благодаря достигнутому соглашению между партиями Лёвену удастся снова занять свой пост.

Швеция находится под управлением переходного правительства с середины сентября 2018 года, когда риксдаг отправил в отставку премьер-министра, Стефана Лёвена. С тех пор парламентариям не удавалось найти компромисс, обе предложенные спикером кандидатуры на главный правительственный пост были отвергнуты, а страна начала готовиться к новым выборам.