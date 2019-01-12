Вашингтон, 12 января, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Популярный фильм ужасов «Пункт назначения» обретет второе дыхание, сообщает 12 декабря Film.ru.

Цитата из к/ф «Пункт назначения 5». реж Стивен Куэйл. 2011. США, Канада, Сингапур, Гонконг В ужасе от случившегося

Кинокомпания New Line Cinema приняла решения о перезапуске известного фильма ужасов. Подробности пока не сообщаются, однако известно, что за сценарий взялись Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, известные своей работой над серией фильмов «Пила».

Напомним, кинофильм «Пункт назначения» вышел на экраны в 2000-х годах. Картина снискала большую популярность у зрителей, поэтому получила продолжения. Всего было снять пять фильмов, собравших в прокате порядка $666 млн.