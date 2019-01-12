Дамаск, 12 января, 2019, 10:58 — ИА Регнум. В зонах деэскалации в Сирии зафиксировано несколько случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В Минобороны сообщили, что 11 января российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала несколько случаев нарушения режима прекращения огня.

Российская сторона зафиксировала один случай стрельбы в провинции Алеппо.

Турецкая сторона сообщила о 30 случаях стрельбы в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила о росте числа нарушений режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Захарова подчеркнула, что зоны деэскалации носят временный характер и не должны стать убежищем для террористов.