Медики назвали основные симптомы рака
Лондон, 12 января, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Семь симптомов, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, назвали сотрудники Кливлендской клиники. Об этом сообщает Daily Express.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Диагностика
Симптомы, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, включают:
- Нарушения работы кишечника или мочевого пузыря;
- Наличие долго незаживающих ран;
- Кровотечение из органов мочевыделительной системы;
- Утолщение или комок в груди или в другом месте;
- Расстройство желудка или трудности при глотании;
- Изменение размера или цвета родинок;
- Тяжелый кашель, продолжающийся долгое время.
Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Минздрав России сообщил о подготовке информационно-коммуникационной кампании против онкологических заболеваний. В рамках кампании Минздрава будет создан соответствующий интернет-портал и подготовлены программы для федерального и регионального телевидения.