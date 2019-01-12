Лондон, 12 января, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Семь симптомов, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, назвали сотрудники Кливлендской клиники. Об этом сообщает Daily Express.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Диагностика

Симптомы, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании, включают:

Нарушения работы кишечника или мочевого пузыря;

Наличие долго незаживающих ран;

Кровотечение из органов мочевыделительной системы;

Утолщение или комок в груди или в другом месте;

Расстройство желудка или трудности при глотании;

Изменение размера или цвета родинок;

Тяжелый кашель, продолжающийся долгое время.

Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Минздрав России сообщил о подготовке информационно-коммуникационной кампании против онкологических заболеваний. В рамках кампании Минздрава будет создан соответствующий интернет-портал и подготовлены программы для федерального и регионального телевидения.