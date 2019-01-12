Пермь, 12 января, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Известная уругвайская певица и актриса Наталья Орейро даст концерт в Перми, сообщает 12 января телекомпания «Рифей Пермь».

(сс) Marianagelves Наталья Орейро

Артистка выступит 12 апреля в спортивном комплексе Сухарева в рамках своего международного турне. Двухчасовая программа Орейро носит название «Unforgettable tour» (Незабываемый тур).

Звезда сериала «Дикий ангел» посетит многие города России, где даст 14 концертов.

Напомним, в начале 2000-х годов на российском телевидении стартовал сериал «Дикий ангел», главную роль в котором исполнила Наталья Орейро. Жителям России полюбился образ наивной и непосредственной горничной, что позволило приобрести артистке огромную популярность.