Брюссель, 12 января, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что договор о выходе Великобритании из состава Евросоюза не может быть пересмотрен. Его слова приводит 12 января представитель Еврокомисии Мина Андреева в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы можем уточнить некоторые положения (соглашения о выходе Великобритании из ЕС — прим. ред.), но пересматривать проект соглашения мы не будем», — заявил Жан-Клод Юнкер и добавил, что договор либо будет принят властью Великобритании, либо не будет принят.

Также глава Еврокомиссии напомнил, что данное соглашение уже согласовано ЕС с правительством Великобритании и это было окончательное предложение Еврокомиссии.

Напомним, голосование в Палате общин британского парламента по проекту выхода Великобритании из состава Евросоюза должно было быть проведено 11 декабря 2018 года, однако было перенесено на более поздний срок. Ранее, 6 января, глава кабинета министров Великобритании Тереза Мэй сообщила, что голосование по этому вопросу состоится 14 или 15 января.

Отметим, выход Британии из ЕС состоится 29 марта 2019 года и в случае если до этого момента британский парламент не ратифицирует соглашение с ЕС о выходе, которое было согласовано премьер-министром Терезой Мэй, страна выйдет из состава ЕС без договора (на жестких условиях).