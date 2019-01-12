Луганск, 12 января, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Четыре раза за минувшие сутки обстреляли ВСУ территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 января сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Под огнём ВСУ оказались районы посёлка городского типа Фрунзе, а также сёла Логвиново и Желобок.

Огонь вёлся: в направлении Логвиново с вооружения БМП, в направлении Желобок из 82-мм миномётов и автоматических станковых гранатомётов АГС, в направлении Фрунзе из 120-мм миномётов и АГС.

В результате обстрелов о жертвах и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ЛНР информации не поступало, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх нарушениях режима перемирия украинскими военнослужащими.